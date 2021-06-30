Минпросвещения: глобальная программа строительства школ охватит большинство регионов

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте, 10% - в капитальном, деньги на ремонт и строительство новых школ запланированы.

"Запущенная ранее в рамках исполнения поручения президента глобальная программа строительства новых школ охватит в короткие сроки подавляющее большинство регионов страны, включая Кемеровскую область - Кузбасс и Приморский край. Уже в этом году в рамках мероприятий национального проекта "Образование" появится около 100 новых школ на более чем 76 тыс. новых мест, оборудованных под требования качественного современного образовательного процесса", - говорится в сообщении.