{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Минпросвещения: глобальная программа строительства школ охватит большинство регионов

Президент Владимир Путин ранее заявил, что порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте, 10% - в капитальном

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глобальная программа строительства новых школ в короткие сроки охватит большую часть российских субъектов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения в среду.

На эту тему
Пособия, газ, новая школа: какие обращения россиян получили мгновенный отклик
Пособия, газ, новая школа:

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте, 10% - в капитальном, деньги на ремонт и строительство новых школ запланированы.

"Запущенная ранее в рамках исполнения поручения президента глобальная программа строительства новых школ охватит в короткие сроки подавляющее большинство регионов страны, включая Кемеровскую область - Кузбасс и Приморский край. Уже в этом году в рамках мероприятий национального проекта "Образование" появится около 100 новых школ на более чем 76 тыс. новых мест, оборудованных под требования качественного современного образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
Пандемия COVID-19
В одном из поселков Оренбургской области ввели карантин из-за вспышки коронавируса
В поселке Шильда проживают 2 300 человек
Читать полностью