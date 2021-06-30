Ремонт подтопленного под Смоленском моста проведут до сентября после жалобы жителей Путину

ТАСС, 30 июня. Пешеходный мост через реку Большая Гжать в Гагаринском районе Смоленской области, о подтоплении которого жители деревни Алексеевка сообщили в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтируют к сентябрю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

"На данный момент определен и выделен необходимый объем финансирования на эти цели (ремонт - прим. ТАСС). Работы планируется завершить в сентябре этого года", - сказали в пресс-службе.

В обладминистрации отметили, что по итогам состоявшейся прямой линии с президентом в деревню Алексеевку, где была сделана фотография, выехал первый заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов. "Власти проконтролируют организацию и дальнейший ремонт пешеходного перехода через реку Большая Гжать", - добавили в пресс-службе.

По приведенным в эфире программы фактам следственное управление СК РФ по Смоленской области организовало проверку. "Инициировано проведение доследственной проверки по обращению на "Прямую линию с Владимиром Путиным" о том, что в деревне Алексеевка Смоленской области затоплены дорога и мост, в связи с чем нарушаются права местных жителей", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.