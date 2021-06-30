Почти все сироты в Ростовской области воспитываются в приемных семьях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Почти все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в Ростовской области воспитываются в приемных семьях, а оставшиеся являются воспитанниками детских домов, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Благодаря семейному воспитанию детей-сирот в Ростовской области планомерно сокращается количество воспитанников, которые остаются в центрах помощи детям. В учреждениях остаются, как правило, дети, которых трудно устроить в семью в связи с возрастом или состоянием здоровья, но важно, что условия в центрах максимально приближены к семейным. Сейчас 95% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях", - привела пресс-служба слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

В настоящее время в Ростовской области проживают 8 570 детей-сирот. Для приемных родителей во всех центрах помощи детям Ростовской области проводятся групповые и индивидуальные занятия по общению с детьми-сиротами.

"Занятия направлены на повышение качества родительской заботы, профилактику эмоционального выгорания приемных родителей, недопущение возврата детей в учреждение. Пока дети занимаются на творческом уроке, у родителей есть возможность пообщаться между собой и поделиться опытом. С ними работают профессионалы, которые не только оказывают психологическую поддержку, но и подсказывают, как правильно оформить те или иные документы или любые другие житейские мелочи, с которыми раньше приемные мамы и папы не сталкивались", - приводит пресс-служба слова директора одного из центров помощи детям Ольги Тимко.