YouTube заблокировал доступ к интервью Собчак с Макаревичем

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube в среду ввел ограничения на доступ к интервью телеведущей Ксении Собчак с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем.

"Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", - указано в предупреждении для пользователей.

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила ТАСС, что в ведомство поступило требование МВД РФ ограничить доступ к видео, размещенному на видеохостинге YouTube, из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. Ссылка на материал была внесена в Единый реестр запрещенной информации, после чего администрация видеохостинга ограничила к нему доступ на территории России.

Согласно ч. 3 ст. 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка удаления запрещенных материалов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, а также культивирования наркосодержащих растений") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц - от 3 млн до 8 млн рублей.