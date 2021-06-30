{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Жителям села в Тюменской области пересчитают плату за ЖКХ после обращения к президенту

В феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тыс.

ТЮМЕНЬ. 30 июня. /ТАСС/. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за ЖКХ жителям поселка Демьянка Уватского района, обратившимся к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, сообщил ТАСС глава администрации района Сергей Путмин.

В среду в ходе прямой линии президента житель поселка Демьянка Уватского района Тарлан Тагиров и другие жители села обратились к Владимиру Путину, рассказав, что в феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тысяч. Президент пообещал разобраться в ситуации.

"Меры уже приняты, идет перерасчет. Потому что не были поданы данные, там сначала по нормативу посчитали, потом посчитали по счетчикам <...>. Ресурсоснабжающая организация уже произвела перерасчет майских и июньских [платежей], в начале июля уже придут квитанции за вычетом тех платежей, которые были по нормативу поставлены. Мы сейчас поедем туда, людям объясним", - сказал он.

Теги
РоссияПрямая линия с президентом РФТюменская область
Пандемия COVID-19
В одном из поселков Оренбургской области ввели карантин из-за вспышки коронавируса
В поселке Шильда проживают 2 300 человек
Читать полностью