Жителям села в Тюменской области пересчитают плату за ЖКХ после обращения к президенту

ТЮМЕНЬ. 30 июня. /ТАСС/. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за ЖКХ жителям поселка Демьянка Уватского района, обратившимся к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, сообщил ТАСС глава администрации района Сергей Путмин.

В среду в ходе прямой линии президента житель поселка Демьянка Уватского района Тарлан Тагиров и другие жители села обратились к Владимиру Путину, рассказав, что в феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тысяч. Президент пообещал разобраться в ситуации.

"Меры уже приняты, идет перерасчет. Потому что не были поданы данные, там сначала по нормативу посчитали, потом посчитали по счетчикам <...>. Ресурсоснабжающая организация уже произвела перерасчет майских и июньских [платежей], в начале июля уже придут квитанции за вычетом тех платежей, которые были по нормативу поставлены. Мы сейчас поедем туда, людям объясним", - сказал он.