Роскомнадзор может заблокировать еще шесть VPN сервисов в России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в ведомства запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Уведомление требуется "для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций".

Ранее ведомство начало блокировать VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN.

Сообщалось, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний.

В ведомстве также заверяли, что, в случае поступления новых запросов, после проведения проверки "белые списки" могут быть оперативно дополнены.