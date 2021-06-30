В Пскове построят станцию водоочистки, чтобы улучшить качество воды в жилых домах

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. В Пскове построят станцию смягчения воды, чтобы решить проблему с ненадлежащим качеством водоснабжения многоэтажных домов, на которое пожаловался один из жителей города президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии. Об этом в среду сообщил губернатор Михаил Ведерников.

30 июня житель Пскова Андрей Тарасов во время ежегодной прямой линии рассказал президенту, что в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Тарасов попросил президента помочь решить вопросы с установкой станции водоподготовки для того, чтобы в квартиры поступала чистая горячая вода.

"Что касается обозначенной в обращении проблемы. Наиболее оптимальным решением станет строительство станции смягчения воды и второй очереди подземного водозабора, которые изначально были запланированы. С министром строительства [и ЖКХ РФ] Иреком Файзуллиным мы уже прорабатываем реализацию этих проектов, в том числе с возможностью привлечения инфраструктурных кредитов, которые были анонсированы президентом во время послания Федеральному собранию", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что проблема с качеством водоснабжения существует в Псковской области давно, и она актуальна не только для Пскова, но и для всех районов области. "Вопрос очень сложный, и в одиночку региону решить его не под силу. Федеральный проект "Чистая вода" позволил реконструировать только два из 24 объектов водоснабжения во всем регионе. Еще на двух реконструкция начнется в этом году. Но с тем учетом, что подобных работ не осуществлялось ни в 60-х, ни в 80-х годах, необходимо масштабное и комплексное решение. Средства требуются для этого значительные, около 1 млрд рублей для Пскова и в целом для области порядка 4 млрд рублей", - пояснил губернатор.

30 июня пресс-служба прокуратуры Псковской области сообщила о том, что ведомство начало проверку по факту обращения жителя областного центра. Во время прямой линии президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и министерству строительства и ЖКХ решить проблему с качеством горячей воды в Пскове.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту, в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.