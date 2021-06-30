Губернатор Пермского края не видит необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин не видит предпосылок для введения обязательной вакцинации от коронавируса в регионе, так как население края само проявляет желание и готовность вакцинироваться.

"Позавчера видел фотографию из парка Горького [в Перми], где выстроилась очередь на вакцинацию в передвижной пункт. За один день <...> [в пункте прошли вакцинацию] примерно 240 человек. Зачем нам принудительная вакцинация, если люди идут вакцинироваться сами?" - задался вопросом глава региона в прямом эфире сообщества "Мой город - Пермь".

При этом Махонин отметил, что если возникнет опасность для жизней и здоровья жителей Пермского края, то власти региона будут вынуждены ввести обязательную вакцинацию.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае выявлены 61,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 тыс. человек, 2,7 тыс. человек умерли. Вакцинацию от коронавируса обоими компонентами прошли 247 тыс. человек.