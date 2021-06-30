Власти США разрешат в заявке на получение паспорта самостоятельно выбирать пол

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Американские власти скоро разрешат подающим заявления на получение паспорта или консульских справок о рождении за рубежом самостоятельно выбирать в графе пол, даже если это будет отличаться от сведений в других ранее выданных документах. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Блинкена, меры направлены на обеспечение прав ЛГБТ-сообщества.

"В ближайшее время мы обновим процедуры, позволяющие заявителям самим выбирать пол как "мужской" или "женский", больше не будет требоваться медицинское подтверждение, если выбор пола не совпадает с данными о гендерной принадлежности в другом гражданстве или удостоверяющих личность документах", - говорится в заявлении.

Как отметил госсекретарь, США будут работать по данному вопросу с союзниками и партнерами. "Госдепартамент принимает эти меры после серьезных консультаций с правительствами стран-единомышленниц, которые ввели аналогичные изменения", - говорится в тексте.