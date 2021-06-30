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Пандемия COVID-19

Назарбаев поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку республики во время пандемии коронавируса и помощь с вакцинами.

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"Искренне очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной всего Казахстана в период пандемии - вакцинами, препаратами и так далее. Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили и тогда посмотрели, договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества и в большом объеме", - сказал Назарбаев, обращаясь к Путину.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПандемия COVID-19
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