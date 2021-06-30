Астраханские власти скорректируют нормативную базу по детским выплатам

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с жительницей региона Оксаной Плужниковой, которая обратилась в среду на прямую линию с президентом России с жалобой на отказ в ежемесячной денежной выплате на ребенка, сообщил, что власти в короткие сроки скорректируют соответствующую нормативную базу региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона.

В среду во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину Плужникова сообщила, что ей отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя предоставить сведения о доходах за весь 2020 год. Однако, согласно постановлению, такого требования нет. Женщина поинтересовалась у президента, почему лишь Астраханская область по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Юристы по-разному трактуют положения основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденных постановлением правительства РФ. <…> Мы знаем об этой проблеме. Шестнадцатого июня мы обратились в Министерство труда и соцразвития России и прокуратуру Астраханской области за соответствующими разъяснениями. Ответ из Министерства труда поступил буквально вчера, в ближайшее время мы ждем ответ из прокуратуры, который позволит нам скорректировать нормативную базу", - сказал губернатор.

По словам Бабушкина, власти региона уже приступили к детальному анализу всех обращений на прямую линию, они ответят каждому обратившемуся. Ответы будут озвучены также в личных аккаунтах в социальных сетях главы региона.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя обращения жительницы области, заявил, что вышеуказанные требования областного Минсоцразвития противоречат федеральным нормам. Он также потребовал, чтобы власти региона в короткие сроки изменили критерии и дали возможность получить положенные выплаты. Прокуратура региона начала проверку по обращению женщины, в ходе которой будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами соцзащиты населения при принятии решений об отказе в назначении выплат на детей.