Эксперт заявил, что в России началась вторая волна эпидемии коронавируса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вторая волна эпидемии коронавируса наступила в России на фоне распространения индийского штамма. Об этом заявил в среду заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала .

"Мы долго говорили о второй волне. Так вот - вторая волна наступила <...> В настоящий момент мы переживаем классическую волну, но игроки абсолютно другие. Идет смена генного варианта на более тяжелый. Мы знаем, что он [индийский штамм] в три раза обладает большей заразительной способностью и, самое главное, помолодела аудитория", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что только при наличии коллективного иммунитета у населения можно остановить мутацию коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,9 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 514 599 случаев заражения, выздоровели 5 000 393 человека, умерли 135 214. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.