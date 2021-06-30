Последний узник концлагеря Ясеновац умер в Сербии

БЕЛГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Последний узник концентрационного лагеря Ясеновац Базил Зуколо умер в Сербии в возрасте 98 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Музея жертв геноцида.

"Умер Базил Зуколо, последний выживший участник побега из лагеря смерти Ясеновац", - говорится в сообщении.

Зуколо перед войной жил в городе Пожега, а в 1943 году ушел в партизаны. В этом же году он был схвачен, и в следующем, 1944-м году, связанный металлической проволокой, доставлен в концлагерь Ясеновац. Во время заключения Базил входил в группу заключенных, которых заставляли при помощи нефти уничтожать останки людей, погребенных в массовых захоронениях.

22 апреля 1945 года Базил Зуколо принял участие в успешном побеге из лагеря, в ходе которого погиб его родной брат Степан. Когда Базил после бегства из концлагеря вышел к партизанам, его вес составлял всего 48 килограмм. После войны Базил Зуколо женился и проживал в городе Пожега.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Сам лагерь Ясеновац располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией.

Ясеновац называли "Балканским Освенцимом". Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.

Факты о Ясеноваце вызвали шок даже у историков, изучающих Холокост. "Немцы держали дистанцию в отношении своих жертв, они хотели сохранять свои руки чистыми. Усташи же наслаждались мучением своих жертв. В Ясеноваце было важно, чтобы жертвы мучились", - заявил в интервью сербскому телеканалу Happy израильский историк, главный исследователь Института Холокоста Гидеон Грайф, автор монографии "Ясеновац - Аушвиц Балкан".