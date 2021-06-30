На Маврикий прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в среду на Маврикий. Это подтвердил ТАСС сотрудник посольства России в республике.

"Да, вакцина прибыла, - заявил он. - Это событие уже имеет большой отклик на Маврикии".

В опубликованном посольством РФ сообщении в Facebook отмечается, что "на Маврикий 30 июня прибыла партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 60 тыс. доз". "Правительство Маврикия заказало у России 1 млн 250 тыс. доз вакцины с тем, чтобы вакцинировать 625 тыс. граждан островного государства", - подчеркнула дипмиссия.

Торжественная встреча первой партии российской вакцины прошла в среду в международном аэропорту Маврикия. "Мы благодарны России за ту помощь, которая она оказывает народу Маврикия в трудное для него время", - заявил, принимая груз, министр здравоохранения Маврикия Кайлеш Кумар Сингх Джагутпал.

Как заявил посол Маврикия в России Чандана Джанки в интервью, вышедшем в среду в газете Le Mauricien, что российская вакцина поможет добиться его стране коллективного иммунитета против коронавируса. Он подчеркнул, что республика входит в число стран, которые официально зарегистрировали у себя вакцину "Спутник V" и будут использовать ее для массовой вакцинации населения. Le Mauricien отмечает, что еще 100 тыс. доз вакцины фармацевтической группы Pfizer и компании Johnson & Johnson Маврикий должен получить в ближайшее время от Африканского союза.

На текущий день в республике выявлено 1 852 инфицированных коронавирусом. Умерли 18 человек.