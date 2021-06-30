Минздрав: "экстренная" вакцинация в РФ продлится до достижения коллективного иммунитета

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Экстренная" вакцинация против нового коронавируса, когда переболевшим COVID-19 или вакцинированным спустя полгода рекомендуется привиться или ревакцинироваться, будет проводиться в России до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60% взрослого населения, следует из временных методических рекомендаций Минздрава о вакцинации населения от коронавируса, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Вакцинация и повторная вакцинация граждан, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разделяется на "рутинную" и "экстренную". <...> До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация)", - говорится в документе.

Выбор срока в шесть месяцев объясняется тем, что, согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем полугода после перенесенной инфекции, с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. Кроме того, иммунный ответ организма на новые мутации коронавируса может ослабевать.

"После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществить переход на "рутинную" вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации)", - отмечается в рекомендациях.

Указывается, что решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации в целом по стране или в отдельных субъектах принимается главным государственным санитарным врачом РФ или главных государственных врачей регионов в зависимости от эпидемической ситуации.

Уровень антител к коронавирусу

Ввиду того, что в настоящий момент еще не определен уровень антител к коронавирусу, который на 100% защищал бы от заболевания, вакцинироваться рекомендуется вне зависимости от наличия и количества антител. В частности, имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться широко, так как нет данных о том, как верно интерпретировать их результаты. "Для детекции уровня клеточного иммунитета необходимо производить тесты сразу после забора крови и только в течение короткого (порядка 30 дней) интервала после вакцинации или перенесенной инфекции", - говорится в документе Минздрава.