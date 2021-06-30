В России началась ревакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Повторная вакцинация против коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19 началась в регионах России, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших", - говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, которые есть в распоряжении ТАСС, привиться или ревакцинироваться гражданин может любым вакцинным препаратом, зарегистрированным в стране. При этом в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при желании и при отсутствии противопоказаний, может быть осуществлена замена вакцины на другую, при ее наличии. Отмечается, что ревакцинация или вакцинация после болезни спустя полгода рекомендуется пока в РФ не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, такой период называется "экстренная вакцинация". После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход на "рутинную вакцинацию" в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.