Эксперты: смягчение условий при заселении в отели Кубани улучшит ситуацию с бронированием

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Разрешение властей Краснодарского края на заселение в отели не только вакцинированных от коронавируса, но и переболевших ковидом незначительно изменит ситуацию с отменой брони, но это необходимое решение для спасения туристической отрасли, сообщили ТАСС эксперты.

Власти Краснодарского края в среду сообщили, что в соответствии с постановлением губернатора разрешают после 1 августа заселять в отели не только вакцинированных от коронавируса, но и переболевших им. Ранее было принято решение, что с 1 июля будут заселять и тех, и других, но с 1 августа - только вакцинированных.

"Когда появляются новые требования, у потребителя сначала шок и мысли - зачем бронировать (тур), если я не вакцинирован? Сейчас, если эти правила смягчаются, отменяются, то, конечно, кто планировал (поездку) в Краснодарский край, будет покупать тур. Конечно, какой-то сегмент уйдет точно, потому что купит в другом месте на другое время, но кто-то останется", - сказала ТАСС гендиректор туристической Ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко.

Она добавила, что принятое властями в среду решение о смягчении требований при заселении в отели своевременно и необходимо для предотвращения срыва курортного сезона.

Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина констатировала, что сейчас в курортном городе еще нет повальной отмены бронирования. "Отмены (брони) не единичные, но пока это не катастрофичная история. Нужно понимать, что (с момента ужесточения правил заселения в отели) прошла всего неделя, и люди еще думают", - сказала Нетягина, пояснив, что смягчение мер может и незначительно, но положительно отразится на туристической отрасли, но это "капля в море".

Ранее сообщалось, что внесенными в постановление губернатора Краснодарского края о продлении в регионе режима повышенной готовности изменениями закреплено, что предъявление отрицательного ПЦР-теста не будет обязательным для детей младше шести лет.

На прошлой неделе режим повышенной готовности в регионе был продлен до 1 октября. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.