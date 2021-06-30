Глава саратовского Минздрава пообещал разобраться с угрозами автору обращения к президенту

ТАСС, 30 июня. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что возьмет под контроль ситуацию с угрозами в адрес жительницы региона, которая обратилась с вопросом к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Ведущий программы пояснил, что жительница Саратовской области Любовь Березкина написала президенту, что у них в Дергачевском районе три года назад сгорел фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), новый до сих пор не открыли, а до больницы ехать 80 км. На прямой линии с президентом этот вопрос не прозвучал. По информации телеканала "Россия - 24", после этого женщине и ее мужу начали звонить с угрозами люди, которые представлялись сотрудниками саратовского министерства здравоохранения. Затем Любовь Петровне подтвердила телеканалу эту информацию, но сказала, что боится после угроз выйти в эфир.

"Это вопиющий факт, тем более при обращении к президенту. Все можно проверить, мы подключим и прокуратуру, и найдем, кто это сделал", - сказал Костин.

Министр уточнил, что женщина работает врачом. "Я думаю, что я сам с ней переговорю. Ей нечего бояться, если такой факт имел место, он будет передан в правоохранительные органы, и они сделают соответствующие выводы. Мы за каждого врача также боремся", - добавил он.

По словам Костина, фельдшерско-акушерский пункт сгорел в 2019 году. "ФАП был перенесен в здание детского сада. Он работал, в последующем, в этом году, оттуда ушел детский сад", - отметил он.

Министр также подтвердил, что в ФАПе отсутствовала электроэнергия. "Действительно имеются нарушения электроснабжения этого ФАПа, причем этот факт не три года не работает, он не работает некоторое время в связи с тем, что была демонтирована линия центральная, несвязанная с нашим ФАПом", - сказал он.