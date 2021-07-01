Кубань начинает прием туристов только с отрицательным ПЦР-тестом или переболевших COVID-19

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Туристы, приезжающие в Краснодарский край, теперь смогут заселиться в отели и гостиницы региона только при наличии отрицательного ПЦР-тест или сертификата о вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о продлении режима "Повышенной готовности" вступило в силу в четверг.

Также возможно размещение гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании коронавирусом не более чем за полгода до размещения. ПЦР-тест для них не требуется.

"С сегодняшнего дня в регионе начали действовать новые правила заселения в отели", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Тем, кто уже живет в отелях, проходить тестирование не предписывается. Тест действителен в течение 72 часов.

Опрошенные ТАСС эксперты отрасли считают, что введение ограничений не окажет существенного влияния на планы россиян на отдых на курортах региона. "Повальной отмены броней нет. ПЦР-тест - не проблема", - сообщила ТАСС председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина. При этом она отметила, что вопросы об отмене бронирований могут возникнуть у туристов, планировавших отдых в регионе после 1 августа, когда средства размещения начнут принимать только привитых гостей. Так, по ее словам, в пределах 10% туристов, забронировавших отдых на Кубани в период с августа, могут задуматься об отменах, при этом на высокий сезон курорты края были забронированы почти на 99%.

Директор ассоциации содействия в развитии курорта Геленджик Мария Акчурина пояснила ТАСС, что вводимые ограничения могут повлиять на выбор в пользу зарубежных курортов, где действуют такие же требования. Также, по ее словам, нерешенным остается вопрос с гостями из отдаленных регионов РФ, у которых за время в пути на курорты края может истечь срок действия теста.

"Есть проблема в сроках действия ПЦР-тестов для туристов, которые, например, едут на курорты на личных авто с севера. Где они будут находиться в случае прохождения теста по прибытии в регион до получения его результата, до сих пор нет информации такой", - заявила Акчурина. Она уточнила, что также к августу может стать актуальным вопрос темпов проведения прививочных кампаний в регионах РФ, забронировавшие отдых на Кубани гости могут не успеть привиться к указанному сроку.

Об ограничениях на Кубани

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. В соответствии с постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 1 июля гостиницы и отели Кубани будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Предъявление ПЦР-тестов не требуется на детей в возрасте до шести лет.

Также гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании коронавирусом или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.