Российским чиновникам и военным запретили иметь вид на жительство за рубежом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пакет законов, которыми вводится запрет для чиновников, военнослужащих и ряда других категорий лиц не только на иностранное гражданство, но и на вид на жительство за рубежом, вступает в силу 1 июля.

Соответствующие инициативы, внесенные президентом России в Госдуму в ноябре прошлого года, направлены на развитие новых норм Конституции РФ. Изменения внесены более чем в 20 федеральных законов.

Так, в первую очередь, люди с наличием не только иностранного гражданства или подданства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право россиянина на постоянное проживание за границей, не могут быть приняты на госслужбу. Кроме того, им запрещается занимать должности, требующие оформления допуска к гостайне.

Теперь госслужащие должны будут уведомлять свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного или получении вида на жительство за границей. Эти нормы распространяются и на работников государственной охраны. Ранее для этих служащих действовало ограничение, касающееся лишь наличия иностранного гражданства.

Военные, банкиры, дипломаты

Для всех лиц, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, органах ФСБ, Службе внешней разведки РФ, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета РФ и других военных структурах также вводится запрет на вид на жительство за рубежом. В силе остается и прежний запрет для них на иностранное гражданство. Вместе с тем, люди с двойным гражданством и видом на жительство в другой стране, а также иностранцы смогут служить в российской армии солдатами, матросами, сержантами и старшинами по контракту.

Те, кто проходит обучение для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, обязаны будут сообщить в свой военный центр о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного не позднее пяти рабочих дней. В случае появления или наличия иностранного гражданства такие лица подлежат "отчислению из военного учебного центра". В то же время они по-прежнему будут подлежать воинскому призыву.

Такая же норма вводится и для студентов военных вузов, обучающихся по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

Запрет на второе гражданство и наличие вида на жительство за границей распространяется также на председателя Банка России и его заместителей. В случае нарушения правил, этих чиновников освободят от должности.

Аналогичные нормы прописываются и для дипломатов. Кроме того, послы и полномочные представители РФ будут теперь обязаны уведомлять своих начальников о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.

Исключение из правил

Вместе с тем, гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство, которое он не может прекратить по независящим от него причинам, в исключительных случаях "в порядке, определенном президентом Российской Федерации", может быть принят на государственную или муниципальную службу на должность, не требующую доступа к гостайне. Действующие госслужащие с иностранным гражданством, которое они не смогли прекратить, также в исключительных случаях смогут продолжить работу. Однако эти положения не распространяются на лиц, претендующих на должности прокурора, руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность. Действие статьи также не распространяется на жителей Крыма и Севастополя.