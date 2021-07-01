В России вступил в силу новый ГОСТ по содержанию животных в зоогостиницах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новый стандарт услуг по временному содержанию непродуктивных животных в зоогостиницах и пунктах передержек вступил в силу 1 июля. В документе впервые прописали количество животных, которое одновременно может содержаться у зоосмотрителя на передержке. О том, как это скажется на работе профессионального сообщества, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Согласно дополненному ГОСТ Р 57014-2016 "Услуги для непродуктивных животных. Услуги. Общие требования", запрещается единовременно брать на передержку в городской черте свыше пяти собак мелких пород на одно помещение, свыше трех собак средних и крупных пород на одно помещение и свыше одной или двух собак из одной семьи гигантской породы на одно помещение.

"Мы поддерживаем цивилизованный и грамотный подход к регулированию деятельности зоогостиниц и передержек, и рады тому, что наша страна делает еще один шаг навстречу ответственному отношению к животным, - сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, - Отрадно видеть, что у нас есть профессиональные сообщества, которые прорабатывают рабочие инициативы и доводят их до государственного уровня. Установленные нормативы дополненного ГОСТ Р 57014-2016 в целом мы считаем обоснованными и корректными. Это хороший ориентир для участников рынка, который поможет грамотно и качественно организовать работу зоогостиниц, учитывая и необходимые условия для животных, и спокойствие хозяев, и комфорт окружающих", - подчеркнул глава федерации.

Также он отметил, что эффективность регулирования должна быть обеспечена, в том числе, обоснованной юридической ответственностью за нарушения стандартов со стороны государства.

Фильтр для непрофессиональных догситтеров

Данный ГОСТ всегда носил и будет носить рекомендательный характер, подчеркнула юрист зоогостиницы Zoo-Garden Оксана Муценек.

"В России все национальные стандарты имеют добровольное применение, за исключением применения стандартов для оборонной продукции и для защиты сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию. Мы крупная зоогостиница, у нас номерной фонд 42 номера, поэтому к нам, даже если бы мы и захотели применить к себе данный ГОСТ, эти изменения совсем не относятся. Что касается домашних передержек, мы поддерживаем данную инициативу, так как с нашей точки зрения это дешевый вид непрофессионального зоогостиничного бизнеса, не обеспечивающий ни здоровье питомца, ни его безопасность", - рассказала Муценек.

Многие компании, выступающие за добросовестное содержание животных и их безопасность, поддерживают нововведение, рассказала руководитель проекта "Гульдог" Виктория Васильева.

"Так как мы всегда выступаем за добросовестное содержание животных и их безопасность, наши внутренние правила по передержке животных в квартире не позволяют единовременно брать много собак, новый ГОСТ кардинально не поменяет нашу работу. К сожалению, ГОСТ носит лишь рекомендательный характер и, скорее всего, недобросовестные организации так и продолжат его не соблюдать. Поэтому на данном этапе сложно спрогнозировать, приведет ли это к отсутствию массовой передержки или все останется по-прежнему. Считаем, что для владельцев животных соблюдение данного ГОСТа компанией станет одним из главных критериев при выборе передержки для своего питомца, и это правильно", - резюмирует предпринимательница.