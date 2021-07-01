Эпидемиологическая обстановка на юге Кипра продолжает ухудшаться

НИКОСИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка на греческом юге Кипра продолжает ухудшаться, подтверждением чему стал рост процентной доли заразившихся от числа сдавших диагностические тесты до почти 1,2 %. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые вечером в среду распространил кипрский Минздрав.

Согласно этим данным, по результатам 36 239 молекулярных ПЦР-тестов и экспресс-анализов на антигены коронавируса за последние сутки было выявлено 429 новых заразившихся. Во вторник по итогам 49 741 теста было зафиксировано 332 случая заражения. В результате за 24 часа доля заразившихся от числа протестированных выросла с 0,67 до 1,18%. Самое большое число новых инфицированных по итогам среды было выявлено в провинции Никосия - 121.

Еще в середине июня суточный прирост инфицированных на острове измерялся несколькими десятками, однако на прошлой неделе он перешагнул сотню, а начиная с минувшего понедельника - три сотни. За весь период пандемии общее число случаев заражения новым коронавирусом в греческой части Кипра составляет теперь 75 860.

О случаях смерти от последствий заражения этой инфекцией Минздрав не объявлял. За весь период пандемии жертвами коронавируса на греческом юге Кипра стали 374 человека. В больницах этой части острова в настоящее время находятся 54 пациента, инфицированных коронавирусом. Состояние 20 из них оценивается как тяжелое.

В пятницу, 2 июля, кабинет министров Республики Кипр соберется на специальное заседание, чтобы рассмотреть перечень новых предложений по борьбе с распространением нового коронавируса, которые были выдвинуты ведущими эпидемиологами острова в условиях заметного роста числа случаев заражения. В понедельник президент страны Никос Анастасиадис дал понять жителям острова, что возвращения к строгим карантинным ограничениям пока не ожидается, однако при этом глава государства выразил большую обеспокоенность тем фактом, что 70% лиц моложе 40 лет пока не вакцинированы. Он также пообещал рассмотреть возможности предоставления кипрской молодежи тех или иных стимулов для прохождения вакцинации.