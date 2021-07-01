Въезд в Австрию из России с 1 июля возможен с любыми целями при соблюдении мер по COVID-19

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Въезд в Австрию из России с четверга возможен с любой целью при соблюдении правил, подтверждающих низкий эпидемиологический риск, сообщает австрийское посольство в Москве по состоянию на 1 июля 2021 года. Непривитым, которые не относятся к категории исключений, потребуется отправиться на 10-дневный карантин, при этом справки о вакцинации российскими препаратами не признаются.

С 1 июля по 31 августа в Австрии вступает в силу новое постановление Министерства социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей о правилах въезда в условиях пандемии COVID-19. В качестве одного из условий для въезда без обязательного пребывания в карантине называется прохождение полной вакцинации от коронавируса минимум за 14 дней до приезда. Перечень препаратов опубликован в приложении к постановлению Минздрава республики. Российских вакцин в этом списке не оказалось, поэтому привитым ими приезжим придется предоставлять вместо справки о вакцинации отрицательные тесты на коронавирус.

Условия въезда

"Въезд из Российской Федерации в Австрию возможен с любой целью", - говорится на сайте австрийского дипломатического представительства. Заявления на получение визы посольство предлагает подавать его внешнему подрядчику.

Прибывающие из РФ при въезде должны предоставить подтверждение низкого эпидемиологического риска: сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции, медицинскую справку или негативный результат теста на COVID-19 на немецком или английском языке. В течение 72 часов до въезда необходимо пройти обязательную предварительную электронную регистрацию.

Прибывшему нужно будет отправиться на 10-дневный карантин, который можно завершить не ранее, чем на пятый день приезда при негативном тесте на коронавирус. Исключением из правила обязательного карантина стали поездки по регулярным рабочим обязательствам, служебным причинам, важным семейным обстоятельствам, медицинским вопросам и в ряде других случаев, а также для лиц с сертификатом вакцинации препаратами из списка Минздрава Австрии.

С китайскими, но не российскими вакцинами

В Австрии к признанным Евросоюзом вакцинам BioNtech - Pfizer, Vaxzevria и Covishield от AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson добавились китайский препарат от компании Sinopharm и китайский препарат CoronaVac от компании Sinovac, которые были рекомендованы ВОЗ для экстренного применения.

У непривитых приезжих есть возможность предоставлять отрицательный тест на коронавирус или документально подтверждать наличие антител после перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме того, в Австрию с 1 июля запрещен въезд гражданам третьих стран из регионов распространения вариантов коронавируса: Бразилии, Ботсваны, Эсватини, Индии, Малави, Мозамбика, Намибии, Непала, Замбии, Зимбабве, ЮАР, Уругвая, Лесото, Великобритании.

Правила в Австрии

В Австрии в конце мая после действовавших с ноября 2020 года карантинных ограничений из-за COVID-19 открыли сферы общественного питания, туризма, культуры и спорта. Посещать открывшиеся объекты можно только при наличии сертификата, удостоверяющего наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус.

С 1 июля в Австрии разрешено работать ночным развлекательным заведениям, проводить массовые мероприятия без ограничения числа присутствующих, использовать во внутренних помещениях обычную медицинскую маску вместо респираторной.

Россия объявила в июне о возобновлении регулярного авиасообщения с Австрией. До этого чартерные авиарейсы были доступны только для отдельных категорий граждан: из России въехать в Австрию можно было обладателям вида на жительство, национальной визы Д, по служебной необходимости, на лечение, учебу и так далее.