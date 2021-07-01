В Якутии по федеральной программе в 2021 году начнется строительство четырех медучреждений

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Строительство новых медучреждений начнется в этом году в Якутии в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

В Якутии 2021 год объявлен Годом здоровья. Власти сообщали, что в 2021-2023 годы для модернизации первичного звена здравоохранения регион получит из федерального бюджета 6,5 млрд рублей.

"В 2021 году начнется строительство четырех объектов в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Заказчиком выступает государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения в смену построят в поселке Усть-Мая, окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. В селе Ытык-Кюель построят поликлинику на 200 посещений с окончанием работ в декабре 2023 года. В селе Чурапче в декабре 2023 года закончат строительство больничного комплекса (вторая очередь), где будут 10 дневных коек, 23 терапевтические койки и поликлиника на 100 посещений в смену. В селе Хонуу до конца 2023 года возведут больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещения.

Кроме этого, на данный момент благодаря программе возобновлено строительство больничного комплекса на 73 койки в городе Вилюйске, возведение которого началось в 2016 году. В первую очередь строительства входят общий блок и хирургическое отделение на 26 коек, окончание работ запланировано в 2022 году.