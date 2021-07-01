В Японии впервые за два года начался сезон восхождений на гору Фудзи

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Яманаси в центральной части Японии впервые за два года открыли сезон восхождений на расположенную в этом районе гору Фудзи. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что для предотвращения распространения нового коронавируса власти Яманаси призвали владельцев местных горных хижин обеспечить безопасное пространство между постояльцами, а также измерять их температуру и регулярно проветривать помещение. Кроме того, состояние туристов будет проверяться и в начале тропы, ведущей на вершину Фудзи.

Примечательно, что первые в этом году восхождения на Фудзи будут совершаться под проливным дождем, который с начала этой недели охватил центральную и восточную часть Японии. Нынешний сезон продлится до середины сентября. В 2020 году он не был открыт из-за пандемии.

Фудзи - действующий вулкан высотой 3776 м. Последний раз он извергался в 1708 году. Этот вулкан - одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Ежегодный наплыв отдыхающих на Фудзи резко подскочил после 2013 года, когда гора была внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.