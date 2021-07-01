Рейс из Благовещенска в Южно-Сахалинск вернулся в аэропорт вылета по технической причине

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "ИрАэро", направлявшийся в четверг утром из Благовещенска в Южно-Сахалинск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает в пресс-служба аэропорта Благовещенска.

"В аэропорту Благовещенска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "ИрАэро", направлявшийся из Благовещенска в Южно-Сахалинск рейсом РД-315 (время вылета в 9:59 (03:59 мск) из Благовещенска). В авиакомпании информируют, что на 36 минуте полета объявлен возврат борта в аэропорт вылета по технической причине", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, посадка самолета прошла в штатном режиме, повреждений воздушного судна нет, пассажирам помощь не потребовалась. На борту рейса находилось 90 пассажиров и 6 членов экипажа.

Предварительно вылет рейса задержан до 12:00 (06:00 мск).