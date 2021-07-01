Кемпинги Кубани будут размещать лишь с отрицательным ПЦР-тестом или переболевших COVID-19

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Кемпинги относятся к категории организаций по предоставлению мест для временного проживания, поэтому в Краснодарском крае, где с 1 июля средства размещения принимают гостей только с отрицательными ПЦР-тестами или сертификатами о вакцинации от коронавируса, или переболевших не позднее чем за полгода до заселения, эта норма будет распространяться и на них, сообщили ТАСС в среду в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Положение постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о продлении режима "Повышенной готовности", где говорится, что санаторно-курортные организации региона будут заселять только гостей, имеющих отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, или переболевших не позднее, чем полгода назад, начало действовать с четверга. Ранее сообщалось, что для соблюдения этих норм в средствах размещения, не попадающих под классификацию гостиниц и отелей, таких, например, как гостевые дома, будет организовано проведение рейдовых мероприятий.

"Согласно постановления главы администрации Краснодарского края ограничения по приему и размещению потребителей распространяются, в том числе, на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Согласно закону, под местом пребывания понимается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, медицинская организация и т. д. Действующее законодательство определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в связи с чем ограничения, предусмотренные постановлением, также распространяются на деятельность данных хозяйствующих субъектов", - сообщили в министерстве.

Опрошенные ТАСС участники рынка сообщили, что данные меры привели к снижению спроса на такой вид размещения в регионе. Так, в Кабардинке (под Геленджиком) владелец кемпинга "Можжевеловая роща" Агат Зороглян сообщил ТАСС, что после объявления о введении ограничений снизилось количество бронирований.

"Очень жестко, и мы остаемся без отдыхающих. Нам поступает шквал звонков: люди испуганны, никто не вакцинирован, не хотят прививку делать, боятся - кто-то отказывается [от брони], кто-то ждет как все обернется [дальше]", - заявил ТАСС администратор кемпинга "Арион" в селе Дивноморское (под Геленджиком) Владимир Кузьмин.

Об ограничениях на Кубани

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. В соответствии с постановлением губернатора региона с 1 июля гостиницы и отели Кубани будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Предъявление ПЦР-тестов не требуется на детей в возрасте до шести лет.

Также гостиницы и отели Кубани смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном заболевании коронавирусом или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.