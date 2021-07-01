Власти Южно-Сахалинска заявили, что город перешел на раздельный сбор мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Жители Южно-Сахалинска с четверга перешли на раздельный сбор твердых бытовых отходов. Во всех дворах областного центра установили дополнительные сетчатые емкости с обозначениями видов отходов трех типов: пластиковые бутылки, емкости от бытовой химии и алюминиевые банки, рассказали ТАСС в пресс-службе островного правительства.

В середине мая губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что с 1 июля город переведут на раздельный сбор мусора. Летом прошлого года пилотный проект запустили в селе Дальнее Южно-Сахалинского городского округа. Там проект показал положительный результат, в связи с чем был рекомендован для дальнейшего распространения.

"С 1 июля Южно-Сахалинск перешел на раздельный сбор мусора. В дальнейшем к этой практике присоединятся села, входящие в состав городского округа, а также остальные районы области", - рассказали в правительстве региона.

По данным областных властей, отсортированный пластик и металл планируется отправлять на материк. В небольших объемах мусор будут перерабатывать на Сахалине.

"Вот мы все кричим о том, что нужно строить заводы по переработке мусора, создавать современные полигоны. Но начинать нужно с того, чтобы жители сначала научились сортировать мусор. Именно поэтому все делается постепенно, сначала Дальнее, теперь Южно-Сахалинск, постепенно будем включать другие населенные пункты. Если просто взять и понаставить по всей области контейнеров, то в них просто все будут кидать все в одну кучу, как раньше", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

Нацпроект

Система утилизации отходов в Дальнем и в Южно-Сахалинске - это этап реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая является частью национального проекта "Экология". В 2020 году в районах области установили несколько тысяч современных евроконтейнеров для сбора мусора, развернули масштабную работу по уборке несанкционированных свалок. В 2021 году работа в этих направлениях активно продолжается.

Нацпроект "Экология" изначально рассчитывался на период 2019-2024 годов. В связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 года. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.