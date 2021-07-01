Лига безопасного интернета просит РКН проверить TikTok из-за плохой модерации контента

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета направила обращение в Роскомнадзор (РКН) с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих. Организация требует принять меры вплоть до замедления трафика соцсети на территории РФ. Об этом ТАСС заявила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Копия соответствующего обращения имеется в распоряжении агентства.

"Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует", - рассказала Мизулина.

Она отметила, что речь идет, в частности, о материалах, содержащих информацию о суициде, пропаганде наркотиков, оскорблении чувств верующих. В связи с тем, что социальная сеть крайне популярна в детской и подростковой среде, организация просит Роскомнадзор принять меры по соблюдению закона о так называемой "самоцензуре соцсетей" на этой платформе вплоть до замедления ее трафика на территории России. "Лига безопасного интернета обеспокоена ростом детских суицидов, спровоцированных различными публикациями в соцсетях. Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok", - утверждает Мизулина.

В приложении к письму Лига направила более 1 тыс. ссылок, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, в том числе более 500 публикаций с информацией о суицидах, 200 - с пропагандой употребления наркотических веществ. Мизулина также отметила, что информация о суицидах распространяется с помощью определенных хештегов, некоторых из них имеют от 500 тыс. до 2 млн просмотров. По данным организации, ежемесячная аудитория социальной сети в России возросла по сравнению с предыдущим годом на 3 млн человек и достигла 36,6 млн пользователей, 27% которых составляют несовершеннолетние и молодежь (13% из них в возрасте от 12 до 17 лет, 14% - от 18 до 24 лет).

ТАСС запросил комментарий соцсети TikTok.