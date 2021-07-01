На Байкале к 15 июля благоустроят мыс Бурхан

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Волонтеры 15 июля завершат благоустройство на мысе Бурхан - всемирно известной достопримечательности озера Байкал, расположенной на острове Ольхон. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"Часть работ уже выполнена, в последние выходные июня на мысе Бурхан работали команды добровольцев благотворительного фонда "Подари планете жизнь", подрядных организаций. <…> Планируемый срок окончания работ - 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Благотворительный фонд разработал проект благоустройства. В 2021 году на работы будет потрачено более 1 млн рублей. Это благотворительные средства и грантовая поддержка. Проект предполагает прокладку дорожек, строительство смотровых площадок, восстановление биоразнообразия, установку знаков навигации. На Бурхане уже сделали смотровую площадку, установили пять информационных стендов, стелы меценатов с информацией о компаниях и людях, внесших значительный вклад в сохранение мыса, который подвергается высокой антропогенной нагрузке.

На мысе также необходимо рекультивировать овраги, которые образовались из-за эрозии почв и представляют опасность для туристов. Этим вопросом занимается ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Ранее заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ Денис Банщиков сообщал ТАСС, что рекультивация оврагов с благоустройством на мысе Бурхан и соседнем Сарайском заливе оценивается в 24 млн рублей. Идет поиск финансирования, подбираются технологии для рекультивации.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Мыс Бурхан на острове Ольхон имеет статус государственного природно-исторического памятника, а также считается священным местом в связи с шаманскими обрядами, которые там проводились. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, так как расположен близко к поселку Хужир, где останавливаются путешественники. Сразу за мысом находится Сарайский залив с песчаным пляжем.