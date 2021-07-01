Эксперты спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве в сентябре

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в конце сентября, он может быть на 30-60% выше, чем в декабре 2020 года. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты специалистов из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Математическая модель, разработанная в СПбПУ, состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она позволяет построить девять кривых распространения коронавирусной инфекции: первая - самая пессимистичная, девятая - самая оптимистичная. В настоящее время ситуация в Москве развивается между четвертой и пятой кривыми.

"Если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тыс. человек, примерная дата третьего пика - 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тыс. человек, и это произойдет на три дня раньше - 16 сентября. Эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике", - рассказал газете руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков. Он отметил, что если рассмотреть наихудший вариант, то пик придется на конец лета, а количество активных больных в Москве может составить 443 тысячи.

Однако ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин считает такие прогнозы слишком пессимистичными. "Люди в Москве начали массово вакцинироваться, поэтому жители столицы будут болеть реже или, по крайней мере, болеть не так тяжело. Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать окончание экзаменов и связанных с окончанием учебных учреждений праздников. Хотя прогнозы - дело неблагодарное, мне кажется, что пик все же будет пройден раньше сентября", - рассказал он изданию.

30 июня в Москве выявили 5 823 случая заражения коронавирусом за сутки, это минимум за две недели.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более чем 110 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".