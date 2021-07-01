Новейший корвет для ТОФ "Резкий" вывели со стапеля в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 1 июля. Новейший корвет для Тихоокеанского флота (ТОФ) "Резкий" в четверг торжественно вывели из стапельного цеха на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) и поставили в транспортно-спусковой док, через несколько месяцев его переведут на сдаточную базу во Владивосток. Церемония состоялась в день 85-летия со дня запуска завода, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня в городе Комсомольск-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" состоялась торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в транспортно-спусковой док четвертого по счету на Тихоокеанском флоте серийного корвета проекта 20380 "Резкий". Корабль был заложен на АСЗ 1 июля 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии принял участие начальник управления боевой подготовки Тихоокеанского флота контр-адмирал Евгений Сирота, который от имени Военного совета ТОФ поздравил амурских корабелов с 85-летием со дня запуска в эксплуатацию прославленного предприятия и поблагодарил за помощь и поддержку, которые оказывает АСЗ Тихоокеанскому флоту.

Право разбить бутылку шампанского о борт нового корабля было предоставлено инженеру завода по наладке и испытаниям Ксении Завгородневой, единственной в истории завода девушке-испытателю, входящей в состав сдаточной команды. Корвет перевели в транспортно-спусковой док "Зея", который накануне прибыл в акваторию предприятия из Петропавловска-Камчатского. "Резкий" спустят на воду и поставят к достроечной набережной, где строители установят башенно-мачтовый комплекс, завершат монтаж оборудования и подготовят корабль к началу швартовных испытаний.

Через несколько месяцев корвет планируется перевести на сдаточную базу во Владивостоке для окончательной достройки, проведения заводских ходовых и государственных испытаний с последующей передачей в состав Тихоокеанского флота.

Корвет проекта 20380 "Резкий" предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.