СМИ: Гватемала не запрашивала возврата средств, выплаченных за "Спутник V"

МЕХИКО, 1 июля. /ТАСС/. Гватемала не запрашивала возврата средств, ранее выплаченных для поставок в страну российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил в среду агентству EFE представитель Министерства здравоохранения центральноамериканской страны.

"Вопрос о возвращении средств, выплаченных в счет поставки [российской вакцины] "Спутник V", не ставился", - заявил агентству источник в Минздраве Гватемалы. По его словам, речь идет только "об изменении срока поставок препарата".

Ранее министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес заявила в парламенте страны, что из-за задержек в поставках "Спутника V" правительство ее страны просит российскую сторону вернуть предоплату и будет готово оплатить вакцины по факту поставки. Комментируя эти высказывания, представитель Минздрава центральноамериканской страны отметил, что "переговоры о [сроках] поставок вакцины продолжаются".

Власти Гватемалы, отмечает EFE, в апреле заключили контракт на поставку 16 млн доз вакцины "Спутник V". Однако препарат не был доставлен в центральноамериканскую страну в ранее определенные сроки. Российские представители заверили, что новые партии вакцины будут поставлены в Гватемалу в ближайшее время.

Вакцинация населения Гватемалы началась в феврале. С тех пор две дозы препарата получили 157 815 жителей страны, первую стадию иммунизации прошли 764 745 человек.