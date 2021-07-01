В Литве отменили действовавший с ноября карантин в связи с коронавирусом

ВИЛЬНЮС, 1 июля. /ТАСС/. Карантин, действующий в Литве с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией, отменен с четверга.

Карантинный режим был установлен до 30 июня. "С учетом улучшения эпидемической ситуации решено карантин не продлевать", - постановил кабмин в понедельник.

Вместо карантина правительство ввело режим экстремальной ситуации, который упрощает ряд процедур по принятию решений, в силе также оставлен ряд ограничений, в том числе уже как рекомендация ношение медицинских масок в закрытых помещениях. Обязательными маски являются в местах предоставления услуг.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис не исключил вероятности того, что при ухудшении ситуации карантин будет возвращен. Премьер Ингрида Шимоните считает, что карантин может носить локальный характер, когда он объявляется не во всей стране, а на территории неблагополучного по заболеваемости муниципалитета.

14 июня в Литве было зарегистрировано самое низкое за последние полгода число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 84. Такого небольшого числа новых инфицированных не было с ранней осени. 17 июня департамент статистики при правительстве республики сообщил о самом низком с октября 2020 года числе новых случаев заражения из расчета на 100 тыс. жителей на протяжении двух последних недель. Оно составило 94 случая.

Общенациональный карантин в связи с коронавирусом был объявлен в Литве 7 ноября 2020 года и ужесточен 16 декабря, после чего неоднократно продлевался.