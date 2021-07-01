ГП запустила в работу главную информсистему в сфере контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура запустила в эксплуатацию главную информационную систему в сфере контрольно-надзорной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

"Надзорное ведомство завершило разработку единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) и ввело его в промышленную эксплуатацию. Данный информресурс размещен на сайте proverki.gov.ru, а также доступен по ссылке на едином портале прокуратуры Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что данная информационная система создана для обеспечения гласности контрольной (надзорной) деятельности и цифровизации межведомственного обмена информацией. "Теперь любой визит проверяющего к бизнесмену возможен лишь после внесения сведений об этом в ЕРКНМ", - отметили в Генпрокуратуре.

В соответствии с федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Генпрокуратура России является оператором федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий". Закон вступил в силу 1 июля.

В Генпрокуратуре сообщили, что для оперативного разрешения возникающих у пользователей ЕРКНМ вопросов начала работу служба технической поддержки (по телефону 8 (800) 200-31-25 и по электронной почте erp_support@genproc.gov.ru).