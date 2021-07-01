Путин поздравил коллектив "России-24" с 15-летием создания телеканала

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "России-24" с 15-летием создания канала.

"С первых вещаний телеканал "Россия-24" заявил о себе как об одном из наиболее востребованных новостных проектов ВГТРК и отечественного телевидения в целом. За прошедшее время он значительно укрепил свой информационный, творческий, кадровый потенциал, завоевал доверие огромной аудитории и в нашей стране, и за ее пределами", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован в четверг на сайте Кремля.

Президент отметил, что телеканал успешно развивается и демонстрирует высокую конкурентоспособность, знакомит людей с самыми важными событиями различных сфер жизни России и других стран.

"Убежден, что столь неизменная популярность "России-24" - результат слаженной, эффективной работы талантливой команды, вашей профессиональной компетентности и уважения к зрителям", - добавил Путин.

"Россия-24" - федеральный государственный информационный телеканал, осуществляющий вещание в круглосуточном режиме. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).