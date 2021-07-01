В Москве началась ревакцинация от COVID-19

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Москвы могут пройти ревакцинацию от COVID-19 с 1 июля в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что ревакцинироваться можно будет любой зарегистрированной в РФ вакциной. В столице на сегодняшний день в наличии вакцина "Спутник V" и новая вакцина "Спутник Лайт". Выбрать можно любую из них, независимо от того, каким препаратом граждане прививались в первый раз, уточнил Собянин.

Мэр призвал граждан не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту от COVID-19. По его словам, необходимо вакцинироваться в нынешних условиях распространения нового агрессивного штамма "дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. "Сам я уже сделал прививку второй раз", - отметил Собянин.

По словам мэра, власти Москвы совместно с Минздравом России разработали порядок ревакцинации от COVID-19. Планируется, что ревакцинацию населения в обычных условиях будут проводить раз в год.

Мэр также рекомендовал переболевшим COVID-19 гражданам спустя полгода сделать прививку "независимо от наличия и уровня антител".

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 119 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".