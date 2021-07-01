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Пандемия COVID-19

В Армении отменили обязательный масочный режим на открытом воздухе

Из-за пандемии жители республики должны были носить маски на улице с марта прошлого года

ЕРЕВАН, 1 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Армении отменило обязательный масочный режим на открытых пространствах, который был введен в республике в марте прошлого года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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"С 1 июля в республике отменяется обязательный масочный режим на открытых территориях", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что в закрытых помещениях требование носить маски остается в силе. "Исключением являются те граждане, которые получили два компонента вакцины [от коронавируса]", - пояснили в ведомстве.

Кампания по вакцинации началась в Армении весной. Для иммунизации населения применяют российскую вакцину "Спутник V", а также препараты AstraZeneca и Sinopharm. По последним данным прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения).

В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4 514.

Теги
АрменияПандемия COVID-19
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