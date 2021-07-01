В России заблокировали более 200 сайтов по продаже медсправок, дипломов и паспортов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 220 сайтов по продаже медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также дипломов, аттестатов, паспортов заблокировали в России по требованию Генеральной прокуратуры с начала года. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Всего в текущем году по требованиям Генпрокуратуры России, а также в соответствии с судебными решениями на основании исков прокуроров Роскомнадзором заблокировано 226 таких сайтов, предлагавших документы, изготовленные с нарушением законодательства", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что при выявлении сайтов, через которые продают документы, изготовленные с нарушением законодательства, Генпрокуратурой России принимаются решения об ограничении доступа к таким информационным ресурсам.

Медсправки

В ведомстве отметили, что наибольшую общественную опасность представляют интернет-ресурсы, на которых размещена информация о продаже медицинских справок и заключений, в их числе справки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, владению оружием, отсутствии таких опасных заболеваний, как туберкулезная инфекция, а также паспортов и сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в ходе мониторинга интернета были выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений, установленных в связи с распространением коронавируса. При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru. "Функционирование таких информационных ресурсов создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, ухудшения эпидемической обстановки", - отметили в Генпрокуратуре.

Дипломы и аттестаты

Опасность представляют также интернет-ресурсы, где можно приобрести дипломы, аттестаты и другие документы об образовании и квалификации. "На таких сайтах сообщается об использовании бланков установленного образца, гарантируется "чистота" предлагаемых документов. Однако документы об образовании и квалификации должны выдаваться лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализуемым ими аккредитованным образовательным программам высшего образования", - отметили в Генпрокуратуре.

Паспорта

Значительную опасность также представляют сайты, на которых размещена информация о предоставлении услуг по изготовлению паспорта гражданина РФ без необходимости обращения в органы МВД России. "В то же время в соответствии с положением о паспорте гражданина РФ выдача и замена такого документа осуществляется органами МВД России в установленном порядке. Таким образом, информация о "законном" приобретении паспорта через третьих лиц является недостоверной, создает угрозу общественной безопасности, функционированию кредитных организаций, угрозу наступления иных неблагоприятных последствий", - добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что работа по выявлению таких интернет-ресурсов будет продолжена.

Сайты по продаже QR-кодов

Работа сайтов по продаже QR-кодов для посещения общественных мест в условиях распространения коронавирусной инфекции создает угрозу общественной безопасности, заявили также в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что "в ходе мониторинга интернета выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19". При этом данные интернет-ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru.

"Генерирование QR-кодов на выявленных неофициальных информационных ресурсах осуществляется без проверки достоверности сведений о соблюдении установленных для этого требований. При этом QR-код выполняет функции официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Функционирование таких информационных ресурсов создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, ухудшения эпидемической обстановки", - подчеркнули в Генпрокуратуре.