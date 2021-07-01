В Москве завели 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирус

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

По его словам, сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции проводят системную работу по пресечению каналов продажи поддельных сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации. "В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу", - сообщил Васенин.

За подделку медицинских документов предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. Также полицейские занялись пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для посещения ресторанов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 12 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.