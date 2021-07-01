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Прямая линия с президентом РФ

Мэр Краснотурьинска доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа

Газ к дому жительницы обещали провести в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Жительница Краснотурьинска Свердловской области Светлана Култыгина, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что ее дом не подключили к системе газоснабжения, получила дрова по поручению властей. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте мэр города Александр Устинов.

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Ранее свердловские власти сообщили, что газ к дому жительницы Краснотурьинска будет проведен в 2023 году, когда завершится строительство газопровода.

"Как и обещал, приобрел дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны", - написал Устинов, поблагодарив за помощь волонтеров.

30 июня Култыгина во время прямой линии с президентом рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что проблема пенсионерки будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у мэра нет. Также взяли ситуацию на контроль региональные прокуроры и следователи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФСвердловская область
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