Мэр Краснотурьинска доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся Путину на отсутствие газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Жительница Краснотурьинска Свердловской области Светлана Култыгина, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что ее дом не подключили к системе газоснабжения, получила дрова по поручению властей. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте мэр города Александр Устинов.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Ранее свердловские власти сообщили, что газ к дому жительницы Краснотурьинска будет проведен в 2023 году, когда завершится строительство газопровода.

"Как и обещал, приобрел дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны", - написал Устинов, поблагодарив за помощь волонтеров.

30 июня Култыгина во время прямой линии с президентом рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что проблема пенсионерки будет решена, а с главой города он созвонился, дачи у мэра нет. Также взяли ситуацию на контроль региональные прокуроры и следователи.