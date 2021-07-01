Вакцина "Спутник V" стала доступна для всех граждан Армении

ЕРЕВАН, 1 июля. /ТАСС/. Жители Армении с четверга могут на добровольной основе сделать прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"С 1 июля все жители Армении старше 18 лет могут получить вакцину "Спутник V" на добровольной основе", - говорится в сообщении.

Ранее в Армении этот препарат могли получить только медработники, люди из групп риска и страдающие хроническими заболеваниями. Остальные жители республики могли сделать прививку вакцинами AstraZeneca или Sinopharm.

Кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4 514.