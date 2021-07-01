Первый пляж, свободный от ковида, появится в Сочи в ближайшие дни

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Первый пляж, свободный от коронавируса, появится в Сочи в ближайшие дни. Вход на него будет доступен только по документам, подтверждающим отсутствие коронавируса у человека. Об этом журналистам сообщила замглавы Сочи Инна Петухова.

"Одна из гостиниц изъязвила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от ковида", - сказала Петухова, уточнив, что проект на другие пляжи не распространяется.

Для прохода на пляж необходимы ПЦР-тест, справка о том, что человек переболел и с даты выздоровления прошло не более полугода, или сертификат о вакцинации, - добавила Петухова.

Пилотный проект начнет действовать на следующей неделе. Пробной площадкой станет пляж гостиницы "Лазурная". Отмечается, что на детей ограничения не распространяются.

Ранее власти Краснодарского края выпустили постановление, согласно которому заселение в отели Кубани с 1 июля возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации, либо справки о том, что гость переболел коронавирусом не более полугода назад. С 1 августа заселять в средства размещения можно будет только вакцинированных, либо недавно переболевших гостей.

На прошлой неделе режим повышенной готовности в регионе был продлен до 1 октября. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.