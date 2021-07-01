В Крыму впервые за полгода выявили более 300 случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 301 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. Ранее более 300 заразившихся в регионе выявляли в начале января.

"За 30 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 301 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 219 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, семь случаев завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Лабораториями обследовано 5 176 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 198 человек, выздоровевших за весь период - 43 631 человек", - добавил глава Крыма.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли более 1,5 тыс. человек.