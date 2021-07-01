Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Закон в том числе запрещает "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете.

Поправки вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Разработчики закона подчеркивали недопустимость смешения и приравнивания действий "защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала".

Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.