Путин подписал закон, расширяющий права прокуроров в борьбе с нарушениями в сфере ГОЗ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве прокуроров обращаться в арбитражный суд с иском об аннулировании сделок в сфере гособоронзаказа, если они выполняются с нарушением требований закона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, прокуроры теперь могут обращаться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, заключенных государственными заказчиками, головными исполнителями поставок продукции и исполнителями, участвующими в поставках, если обнаружены нарушения требований законодательства в сфере гособоронзаказа.

Кроме того, в аналогичных случаях можно будет обратиться с иском о признании недействительными сделок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершенных заказчиками, а также поставщиками и субподрядчиками.

Также прокуроры получили право подавать в арбитражный суд иски о возмещении ущерба, причиненного России, субъектам РФ и муниципальным образованиям в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа и законодательства о контрактной системе.