В мэрии Новокузнецка нашли сотрудницу, общавшуюся с написавшей Путину женщиной

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Власти в Кузбассе установили сотрудницу отдела образования в мэрии Новокузнецка, который общался с женщиной, отправившей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопрос о ремонте детского сада. Подтверждений тому, что заявительницу просили отозвать обращение, пока не нашли, сообщила ТАСС министр образования Кузбасса Софья Балакирева в четверг.

"Установлено, кто общался с заявительницей, сотрудница отдела образования уже была опрошена правоохранительными органами. [Внутренней проверкой установлено, что] заявительницу не просили отозвать ее обращение на прямую линию, угроз в ее адрес не поступало", - сказала Балакирева.

Накануне во время прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.

По решению главы региона в образовательном учреждении проведут полный капитальный ремонт. Средства на эти цели поступят в бюджет муниципалитета в течение суток, проектные работы, по данным региональных властей, уже начались и находятся на личном контроле губернатора. Капитальный ремонт протекающей кровли уже ведется и завершится до конца лета.