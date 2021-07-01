Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает использовать, в том числе публично демонстрировать, "являющиеся экстремистскими материалами изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала <...> как оскорбляющие многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение составят случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

К экстремистским материалам, помимо изображений, будут отнесены выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

Поправки внесены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".

Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.