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Путин утвердил расширение полномочий СК при расследовании преступлений против детей

Закон предоставил следователям СК право проводить расследование дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям против несовершеннолетних

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет следователей Следственного комитета (СК) РФ правом предварительного расследования уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести в ходе следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям в отношении детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2012 года к подследственности следователей СК отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Однако во время их расследования достаточно часто выявляются преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны СК только по решению прокурора. Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса РФ, как оставление в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Закон предоставил следователям СК право проводить расследование дел о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям против несовершеннолетних. Также к их подследственности отнесены дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"), в случае их выявления при расследовании дел, переданных прокуратурой.

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