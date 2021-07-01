Жители Ялты подали более 860 заявок на выплаты после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Ялты приняли от горожан более 860 заявок на выплаты и компенсации за поврежденное и утраченное имущество после подтоплений, произошедших из-за сильных ливней 18 июня. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

Прием заявок в Крыму завершился в полночь 1 июля. По федеральному законодательству каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества - еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей. В Ялте также разработали муниципальную программу дополнительных выплат.

"По утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилому помещению - 530 [заявок], по поврежденным автомобилям - 149, от бизнеса - 182", - говорится в информационной справке, предоставленной в распоряжение агентства.

Уточняется, что комиссии составили около 350 актов обследования, факт утраты имущества подтвердился у более 550 горожан. Выплаты к вечеру 30 июня получили 375 человек на общую сумму 26,4 млн рублей, говорится в справке.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин на странице в Facebook также сообщил, что "произведены выплаты компенсаций пострадавшим в результате наводнения на сумму 80,79 млн рублей".

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявили режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.